全館滿1500元免運
02-26026810
門市資訊
02-26026810
MENU
登入
註冊
Blog
門市資訊
促銷活動
第5代！溫灸發熱衣2件$1090
新品！石墨烯衝鋒衣2件$3690
舒暖！石墨烯發熱被2件$3500
支撐！石墨烯舒眠枕2顆$2990
健康！石墨烯內褲4件$1390
極暖！三合一衝鋒衣2件$4600
推薦！石墨烯褲/壓力褲2件$2890
暖和！炙熱蜂巢外套2件$3690
保暖！大學T/帽T/蜂巢T2件8折
好評！無鋼圈內衣/braT2件88折
女機能
圓領發熱衣
V領發熱衣
立領發熱衣
高領發熱衣
發熱內搭褲
極暖衝鋒衣
極暖大學T/帽T
石墨烯極燃褲
極暖蜂巢套裝
抑菌內褲
石墨烯塑燃褲
智能活胸衣
活腿壓力褲
極暖蜂巢外套
抑菌按摩襪
抑菌除臭襪
防曬勁涼極鋒衣
男機能
圓領發熱衣
V領發熱衣
立領發熱衣
高領發熱衣
發熱內著褲
極暖衝鋒衣
抑菌除臭襪
抑菌按摩襪
極暖大學T/帽T
抑菌內褲
極暖蜂巢外套
極暖蜂巢套裝
童機能
發熱衣
發熱內搭褲
抑菌除臭襪
抑菌內褲
極暖大學T/帽T
配件
發熱手套
防疫商品
WI妹選物
石墨烯舒眠枕
精選天絲寢具
醫療及防護口罩
無鋼圈內衣/BraT
日常生活用品
防曬勁涼極鋒衣
韓版修身涼感褲/裙
本期強打
大容量旅行袋
貼身系列商品優惠
石墨烯系列商品
新品上市
男機能
發熱衣
圓領發熱衣
V領發熱衣
立領發熱衣
高領發熱衣
刷毛大學T
發熱內著褲
素色刷毛發熱內著褲
遠紅外線抑菌內褲
排汗涼感衣
涼感衣
極凍蜂巢排汗衣
極暖蜂巢系列
極暖蜂巢套裝
極暖蜂巢外套
抑菌按摩襪
船型襪
中筒襪
抑菌除臭襪
運動襪
休閒襪
五趾襪
紳士襪
涼感外套
防曬勁涼極鋒衣
石墨烯極暖衝鋒衣
女機能
發熱衣
圓領發熱衣
V領發熱衣
立領發熱衣
高領發熱衣
刷毛大學T
發熱內搭褲
發熱九分內搭褲
發熱內搭踩腳褲
運動機能系列
輕動衣
活胸衣
活腿壓力褲
石墨烯褲
排汗涼感衣
素面涼感衣
極暖蜂巢系列
極暖蜂巢套裝
極暖蜂巢外套
遠紅外線抑菌內褲
低腰款
中腰款
高腰款
抑菌按摩襪
船型襪
中筒襪
抑菌除臭襪
運動襪
休閒襪
五趾襪
涼感外套
UPF50+防曬冰膚光波白皙衣
防曬勁涼極鋒衣
冰柔休閒褲
抗菌0著感內褲
石墨烯極暖衝鋒衣
童機能
發熱衣
圓領發熱衣
高領 立領 發熱衣
發熱內搭褲
WIWI發熱內搭褲
刷毛大學T
短版大學T
排汗涼感衣
素面涼感衣
SUPER WINGS聯名涼感衣
抑菌除臭襪
遠紅外線抑菌內褲
配件
發熱帽
發熱圍巾
發熱圍脖
發熱手套
防疫商品
-3度蜂巢冰氧巾
Blog
壓力褲
抗菌內褲
涼感衣
發熱衣
防護口罩
除臭襪
登入
/
註冊
0
購物車資料讀取中...
全新新品上市！第5代溫灸發熱衣/發熱褲 任選2件$1090
抗菌0著感內褲6件$1090
除臭襪成人3雙$660/6雙$1190
第5代溫灸刷毛發熱衣任選2件$1090
第5代溫灸刷毛V領發熱衣(經典黑 女S-2XL)
$799
MIT溫灸刷毛九分發熱褲(經典黑 童70-150)
$799
保證100%MIT樂活刷毛九分發熱褲(純淨白 童100-140)
$799
MIT溫灸刷毛高領發熱衣(銀河灰 童70-150)
$799
第5代溫灸刷毛圓領發熱衣(湛海藍 童100-150)
$799
MIT溫灸刷毛高領發熱衣(朝陽紅 女S-2XL)
$799
MIT 愛心溫灸刷毛圓領發熱衣(白藍色 女S-XL)
$799
MIT溫灸刷毛圓領發熱衣(經典黑 童70-150)
$799
休閒服系列任選2件8折
MIT素色刷毛極暖短版連帽T(天空藍 女M-3XL)
$1,290
MIT素色刷毛極暖短版大學T(湛海藍 男M-3XL)
$1,290
MIT素色刷毛極暖短版連帽T(戀愛粉 女M-3XL)
$1,290
MIT素色刷毛極暖短版連帽T(玫桃紅 女M-3XL)
$1,290
MIT極暖蜂巢刷毛上衣(湛海藍 男M-XXL)
$1,390
MIT素色刷毛極暖短版連帽T(湛海藍 男M-4XL)
$1,290
MIT極暖蜂巢刷毛上衣(羅蘭紫 男M-XXL)
$1,390
MIT素色刷毛極暖短版連帽T(湛海藍 童100-130)
$1,290
熱銷推薦
發熱衣
除臭襪
抑菌內褲
無鋼圈內衣
大學T
MIT溫灸刷毛高領發熱衣(銀河灰 童70-150)
$799元
MIT溫灸刷毛V領發熱衣(銀河灰 女S-2XL)
$799元
MIT溫灸刷毛圓領發熱衣(醇酒紅 男S-3XL)
$799元
MIT羅紋溫灸刷毛高領發熱衣(醇酒紅 男M-XXL)
$799元
MIT溫灸刷毛立領發熱衣(醇酒紅 男S-3XL)
$799元
MIT溫灸刷毛V領發熱衣(經典黑 男S-3XL)
$799元
透氣五趾抑菌中筒除臭襪(經典黑 女M-L)
$280元
細針網格氣墊船型除臭襪(經典黑 童S-L)
$250元
舒適休閒抑菌中筒除臭襪(銀河灰 女M-L)
$280元
舒適休閒抑菌船型除臭襪(羅蘭紫 男M-L)
$280元
舒適休閒抑菌船型除臭襪(湛海藍 女M-L)
$280元
MIT發熱抑菌按摩船型襪(純淨白 女M-L)
$280元
舒活能量女童三角內褲(薰衣紫 童90-140)
$299元
舒活能量男童四角內褲(銀河灰 童90-140)
$299元
歡樂車車舒活能量男童四角內褲(蘋果紅 童90-140)
$299元
舒活能量男童四角內褲(天空藍 童90-140)
$299元
車車大集合舒活能量男童四角內褲(湛海藍 童90-140)
$299元
舒活能量男童四角內褲(湛海藍 童90-140)
$299元
輕漾時間V領低U美背短版Bra T(純淨白 女S-XL)
$499元
舞動女伶無痕無鋼圈長裙Bra T(玫瑰紫紅 女生M-2XL)
$599元
舒適零著肌無痕寬肩內衣(膚色 女生M-XL)
$799元
舒活無痕無鋼圈寬肩內衣(奶茶色 女M-XL)
$799元
舞動女伶無痕無鋼圈細肩Bra T(純淨白 女生M-3XL)
$499元
輕漾時間V領低U美背短版Bra T(珊瑚橘 女S-XL)
$499元
數位印花發熱褲男童福袋(3件組 童70-150)
$899元
數位印花發熱衣男童福袋(3件組 童100-150)
$899元
數位印花涼感衣男生福袋(4件組 男M-3XL)
$1,099元
數位印花大學T男生福袋(3件組 男M-3XL)
$1,399元
數位印花發熱衣女生福袋(3件組 女S-2XL)
$999元
數位印花涼感衣男童福袋(4件組 童100-150)
$1,099元
WIWI BLOG
除臭襪功效原理大解析！挑選襪子兩大方向
脫鞋的陣陣異味，讓你尷尬的好想鑽地洞嗎？有足部異味困擾的你不能錯過這篇文章！挑選適合自己的除臭襪，成為抑制腳臭的主要因素。挑選秘計學起來，再也不受腳臭困擾！
READ MORE
每天洗內褲還是癢？私密保養四大關鍵！
悶熱的夏日，最怕流汗造成肌膚不適，私密肌也不例外。若是沒充分透氣，容易搔癢又散發異味。因此不能不重視私密保養，跟小編一起養出健康私密肌吧！
READ MORE
熱浪來襲！防曬必備觀念大補帖
隨著最近氣溫不斷升高，不能忽視夏天毒辣太陽帶來的紫外線威脅。面對無所不在的紫外線，防曬不再只是為了美麗，皮膚健康也同樣重要。這次就一起來看看防曬必備觀念吧！
READ MORE
生理褲？無痕內褲？女用內褲種類、收納方式大集合
內褲小課堂開班授課！選內褲就像買衣服，了解自己的身形、需求才能找到讓自己最舒適的內褲款式！小編這次列舉了不少內褲款式跟用途，一起來看看吧！
READ MORE
買再好的內褲還是用不久？教你內褲正確保養方式
愛自己是終生課題，也是努力生活的動力。購買私密衣著也同此道理，選擇高級的布料、機能，讓生活更舒適、也讓自己賞心悅目。但你知道如何保養私密內衣褲延長其壽命嗎?
READ MORE
銀離子抗菌內褲功效大揭密！真的對身體有害嗎？
肌膚保養是女人一輩子都在追求的課題，臉部、頭髮保養品瓶瓶罐罐，卻忽視同樣重要的私密保養，對最貼近私密肌的內褲一竅不通，主打抗菌的銀離子內褲是否真的對身體有害？
READ MORE
機能服飾怎麼挑？涼感衣選購技巧大公開！
面對炎夏，預防爆汗的清涼小物不可少，除了手持涼風扇、遮陽帽外，涼感衣也是讓身體透清涼的一大功臣。在挑選上絕對不能隨便～把握幾個要點，涼快整個夏天！
READ MORE
想買機能褲？4種方法幫助你選擇合適壓力褲。
挑選一件適合的服飾不只外觀符合審美，機能性及穿著舒適度也是納入考量的重要因素。在茫茫網海中，如何找到適合的天選之褲，可從外觀、機能、版型、有無特殊設計四點著手。
READ MORE
不只運動風穿搭，石墨烯褲還能這樣搭！
石墨烯褲的風潮從去年底開始延燒至今，成為許多人運動風搭配的單品之一。但買衣服無非就是希望可以多重搭配，發揮最大限度的利用，小編者次就來跟大家分享石墨烯褲如何一褲多穿！
READ MORE
要穿就要穿得好!石墨烯褲解決你的困擾
是不是明明吃很少，但體重直線飆升嗎?隨著年齡增長身體組成改變，循環代謝不佳也易疲倦易胖，細胞活動下降自然也容易造成肥胖，如何提高身體代謝，讓我們一起來瞧瞧吧！
READ MORE
各行專家的內行選擇
回首頁
BLOG
線上諮詢
會員專區
結帳(
0
)
分享方式
×